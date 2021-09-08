Отшельнице Лыковой в Хакасии направят веротлёт с продуктами

Из Кузбасса 8 сентября на заимку к отшельнице Агафье Лыковой в заповеднике «Хакасский» прибудет вертолёт с продовольствием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы администрации Таштагольского района.

Отмечается, что вместе с продуктами к отшельнице тем же вертолётом отправится её старый друг Николай Седов.

«Сегодня по договорённости с предпринимателями на заимку к Агафье Лыковой будет отправлен вертолёт. К Лыковой (полетит. — RT) Николай Ерофеевич Седов. Ей доставят продукты. На месте Седов оценит обстановку, узнает у Агафьи, в чем она нуждается, чтобы принять решения по оказанию дальнейшей помощи», — говорится в публикации.

На территории природного заповедника ранее начался пожар, загорелась крыша в старом доме. Причиной пожара на территории природного заповедника могло стать неосторожное обращение с огнём. Отшельница Лыкова и её скот не пострадали.