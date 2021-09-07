ТАСС: в Хакасии загорелись хозпостройки около дома отшельницы Лыковой

Пожар начался на территории природного заповедника «Хакасский», горят хозпостройки на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Огонь быстро распространяется», — сказал он.

Как уточняется, причиной пожара на территории природного заповедника могло стать неосторожное обращение с огнём.

Источник отметил, что, по предварительным данным, угрозы дому Лыковой нет.

В 2014 году на канале RTД состоялась премьера документального фильма «Агафья». Он рассказывает об Агафье Лыковой — последней из знаменитой семьи староверов-отшельников. Она по-прежнему живёт в тайге в одиночестве, ведёт хозяйство и неустанно молится.