ТАСС: в Хакасии загорелись хозпостройки около дома отшельницы Лыковой
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Огонь быстро распространяется», — сказал он.
Как уточняется, причиной пожара на территории природного заповедника могло стать неосторожное обращение с огнём.
Источник отметил, что, по предварительным данным, угрозы дому Лыковой нет.
В 2014 году на канале RTД состоялась премьера документального фильма «Агафья». Он рассказывает об Агафье Лыковой — последней из знаменитой семьи староверов-отшельников. Она по-прежнему живёт в тайге в одиночестве, ведёт хозяйство и неустанно молится.