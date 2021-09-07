В Мурманской области возобновили работу дневные стационары
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Кроме того, вновь проводится плановая госпитализация в отделение гериатрии Кольской ЦРБ, а также в отделения хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ.
С 7 сентября открывается плановая госпитализация в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы.
«Плановая помощь будет оказываться в строгом соответствии с санитарными нормами и с учётом ограничительных мероприятий», — отметили в оперштабе.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.