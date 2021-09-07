В Мурманской области возобновили работу дневные стационары при поликлиниках и больницах.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Кроме того, вновь проводится плановая госпитализация в отделение гериатрии Кольской ЦРБ, а также в отделения хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ.

С 7 сентября открывается плановая госпитализация в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы.

«Плановая помощь будет оказываться в строгом соответствии с санитарными нормами и с учётом ограничительных мероприятий», — отметили в оперштабе.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.