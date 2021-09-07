Врач Зайцев рассказал о факторах долголетия

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о факторах долголетия.
Врач Зайцев рассказал о факторах долголетия
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor он отметил, что многие ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на долголетии.

«Мы сейчас прикованы к своему рабочему месту: учителя, адвокаты, врачи, юристы. Практически все. Очень мало специалистов, которые двигаются», — заявил врач.

По его словам, желательно много ходить, дышать свежим воздухом, пить чистую воду.

Как отметил Зайцев, также важен полноценный сон.

«Так что нужно как можно меньше использовать гаджеты перед тем, как пойти спать. Мало кому из-за телефонов или планшетов удаётся лечь в 22:00 или 23:00. Ещё нужно проветривать помещение перед сном и не ложиться на полный желудок», — добавил он.

Ранее врач-невролог клиники академика Ройтберга Анна Терехова в беседе с Nation News рассказала о причинах нарушения памяти у пожилых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить