Врач Зайцев рассказал о факторах долголетия

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о факторах долголетия.

В беседе с Inforeactor он отметил, что многие ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на долголетии.

«Мы сейчас прикованы к своему рабочему месту: учителя, адвокаты, врачи, юристы. Практически все. Очень мало специалистов, которые двигаются», — заявил врач.

По его словам, желательно много ходить, дышать свежим воздухом, пить чистую воду.

Как отметил Зайцев, также важен полноценный сон.

«Так что нужно как можно меньше использовать гаджеты перед тем, как пойти спать. Мало кому из-за телефонов или планшетов удаётся лечь в 22:00 или 23:00. Ещё нужно проветривать помещение перед сном и не ложиться на полный желудок», — добавил он.

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