Доктор медицинских наук рассказал, что происходит с лёгкими при COVID-19
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- РИА Новости
«При коронавирусе развивается вовсе не пневмония, а диффузное альвеолярное повреждение лёгких. При нём используются гормональные и разжижающие кровь препараты, а не антибиотики», — цитирует эксперта URA.RU.
Как отметил Бабак, минимальный срок лечения при ДАП составляет три недели — именно столько требуется, чтобы не пропустить у пациента второй цитокиновый шторм.
Эксперт уточнил, что первая реакция иммунной системы на коронавирус происходит на третий день.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.