Доктор медицинских наук рассказал, что происходит с лёгкими при COVID-19

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Доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак рассказал, что происходит с лёгкими при COVID-19.
Доктор медицинских наук рассказал, что происходит с лёгкими при COVID-19
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«При коронавирусе развивается вовсе не пневмония, а диффузное альвеолярное повреждение лёгких. При нём используются гормональные и разжижающие кровь препараты, а не антибиотики», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Бабак, минимальный срок лечения при ДАП составляет три недели — именно столько требуется, чтобы не пропустить у пациента второй цитокиновый шторм.

Эксперт уточнил, что первая реакция иммунной системы на коронавирус происходит на третий день.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.

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