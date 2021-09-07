Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

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Мещанский суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста в отношении бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и других фигурантов по делу о крупном мошенничестве.
Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич
  • РИА Новости

«Вину не признают полностью, в отношении подсудимых срок продления меры пресечения в виде содержания под стражей постановлением суда установлен до 17 декабря», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич на её арест по делу о крупном мошенничестве. 

6 июля замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.

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