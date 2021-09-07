Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич
- РИА Новости
«Вину не признают полностью, в отношении подсудимых срок продления меры пресечения в виде содержания под стражей постановлением суда установлен до 17 декабря», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич на её арест по делу о крупном мошенничестве.
6 июля замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.