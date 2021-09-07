В МЧС рассказали об учениях в Арктике

Короткая ссылка
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал об учениях в Арктической зоне.
В МЧС рассказали об учениях в Арктике
  • © МЧС РФ

Он сообщил, что «в течение двух суток в Арктической зоне — от Мурманска до Певека — в семи субъектах Российской Федерации впервые проходят масштабные научно-технические учения, которые возглавляет МЧС России».

«Поставлено 98 научно-исследовательских задач. По результатам учения будут подготовлены предложения по защите Арктической зоны», — цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Чуприян отметил, что планируется получить «огромный массив данных», который будут обрабатывать и изучать в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить