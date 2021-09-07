Глава МЧС Зиничев дал старт опытно-исследовательским учениям в Арктике

Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что «в них задействованы семь регионов — от Мурманской области до Чукотского автономного округа».

«В арктических условиях, на воде и земле, 6 тыс. специалистов отработают 12 сценариев ликвидации возможных ЧС и решат почти 100 опытно-исследовательских задач. Будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Организовано взаимодействие 18 федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также пяти хозяйствующих субъектов России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС России в сентябре проведёт межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктической зоне России.