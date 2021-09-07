АТОР: россияне совершили свыше 20 млн поездок по стране летом 2021 года
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«По предварительной оценке АТОР, по массовым туристическим направлениям россияне совершили более 20 млн поездок», — заявила Ломидзе.
По её словам, большинство туристов посетили Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Калининградскую область.
Среди зарубежных направлений безусловным лидером для россиян стала Турция.
Ранее в АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом в России.
Также в организации назвали внутренние альтернативы курортам Краснодарского края. Ими стали Калининградская область и Дагестан.