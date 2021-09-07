АТОР: россияне совершили свыше 20 млн поездок по стране летом 2021 года

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что российские туристы летом текущего года совершили более 20 млн поездок по массовым туристическим направлениям страны.
АТОР: россияне совершили свыше 20 млн поездок по стране летом 2021 года
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«По предварительной оценке АТОР, по массовым туристическим направлениям россияне совершили более 20 млн поездок», — заявила Ломидзе.

По её словам, большинство туристов посетили Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Калининградскую область.

Среди зарубежных направлений безусловным лидером для россиян стала Турция.

Ранее в АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом в России.

Также в организации назвали внутренние альтернативы курортам Краснодарского края. Ими стали Калининградская область и Дагестан.

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