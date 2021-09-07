АТОР: россияне совершили свыше 20 млн поездок по стране летом 2021 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что российские туристы летом текущего года совершили более 20 млн поездок по массовым туристическим направлениям страны.

«По предварительной оценке АТОР, по массовым туристическим направлениям россияне совершили более 20 млн поездок», — заявила Ломидзе.

По её словам, большинство туристов посетили Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Калининградскую область.

Среди зарубежных направлений безусловным лидером для россиян стала Турция.

Ранее в АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом в России.

Также в организации назвали внутренние альтернативы курортам Краснодарского края. Ими стали Калининградская область и Дагестан.