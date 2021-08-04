В АТОР назвали альтернативы курортам Краснодарского края

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский заявил, что в качестве альтернативы курортам Краснодарского края можно посетить Калининградскую область и Дагестан.

«Я бы рекомендовал в качестве альтернативы в первую очередь рассмотреть побережье Балтийского моря. Это Калининградская область», — приводит URA.RU слова Уманского.

По его словам, там сейчас стоит жаркая погода и основательно прогрелось море.

Уманский добавил, что среди альтернатив также стоит рассмотреть Дагестан.

Кроме того, эксперт порекомендовал курорты, расположенные вдоль реки Волги, а также в Ленинградской области.

Представитель АТОР посоветовал туристам посещать и менее популярные районы Чёрного моря, такие как мыс Тарханкут и село Оленёвка в Крыму.

«Там удивительно чистое море, которое в своей чистоте может посоревноваться с лучшими мировыми пляжными курортами», — отметил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с курортным сезоном.