Власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с курортным сезоном.
Власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«Летний курортный сезон и в этом году проходит в условиях сложной эпидемической обстановки. Но у нас уже был опыт его проведения с учётом всех мер безопасности и ограничений. К тому же пришлось ввести новые правила по заселению в гостиницы и отели. Мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы обезопасить гостей и жителей Кубани», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам главы региона, общий анализ ситуации показывает, что число отмен бронирований не превышает 20%, при этом такие отмены открывают возможности тем, кто решил поехать на отдых в последний момент.

Как отметил Кондратьев, с начала года курорты Кубани посетили 9,5 млн туристов, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и на 7% больше по сравнению с таким же периодом 2019-го, когда край принял рекордные 17,3 млн гостей.

«Средства размещения Черноморского и Азовского побережья сегодня загружены более чем на 80%, в степной и предгорной зонах — на 44%», — добавил губернатор.

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.

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