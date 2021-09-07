В АТОР рассказали о ситуации с выездным туризмом

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о ситуации с въездным туризмом в Россию.
В АТОР рассказали о ситуации с выездным туризмом
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Она сообщила: «Предварительный прогноз, что восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года».

«При условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас, что не будет ухудшения, новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны», — цитирует ТАСС Ломидзе.

Она рассказала, что «по оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то что уже есть заказы и есть небольшой ручеек иностранных туристов, приезжающих в Россию, падение больше чем на 50—70% по сравнению с 2019 годом».

По её словам, «пока говорить о восстановлении массового туризма не приходится».

«Этот сегмент путешествий остается в самом тяжёлом положении. При этом въездной туризм является тем туризмом, на который ориентируются все страны и который считают признаком развития отрасли», — добавила Ломидзе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные туристы смогут получить многократную туристическую визу в страну на срок до шести месяцев.

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