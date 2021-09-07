Житель Кузбасса рассказал, что подозреваемый в убийстве школьниц снимал у него дом

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Житель Кузбасса Олег Савченко рассказал RT, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в Киселёвске снимал у него дом.
Житель Кузбасса рассказал, что подозреваемый в убийстве школьниц снимал у него дом
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«Снимал недели две-три. Он попросил брата, и они его пустили. Знакомый узнал, что у нас дом стоит, никто не живёт, и он попросил. Говорит: «Можно мой рабочий поживёт там?» — рассказал Савченко.

По его словам, с задержанным он пересекался всего один раз и сначала принял его за вора.

«У нас же картошку тут воруют. Я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: «Я вот живу в твоём доме, меня пустили — брат твой», — я всё понял. Говорю: «Почему я вообще ничего не знаю: мой дом — и без меня всё это решается?» — поделился Савченко.

Следственный комитет после убийства двух девочек в Кузбассе возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов профилактики, которые занимаются административным надзором за людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

6 сентября в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

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