Матвиенко заявила, что власти не допустят внешнего влияния на выборы в Госдуму
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
«Мы не допустим никакого малейшего вмешательства или влияния на свободное волеизъявление граждан», — приводит ТАСС слова Матвиенко, сказанные в ходе V Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.
Ранее в Госдуме заявили о попытках США завуалировать вмешательство в российские выборы.
В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России.