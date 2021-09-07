Матвиенко заявила, что власти не допустят внешнего влияния на выборы в Госдуму

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не потерпит ни малейшего внешнего вмешательства в свободное голосование российских избирателей на выборах в Госдуму в сентябре.
Матвиенко заявила, что власти не допустят внешнего влияния на выборы в Госдуму
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Мы не допустим никакого малейшего вмешательства или влияния на свободное волеизъявление граждан», — приводит ТАСС слова Матвиенко, сказанные в ходе V Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Ранее в Госдуме заявили о попытках США завуалировать вмешательство в российские выборы.

В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России. 

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