В Госдуме заявили о попытках США завуалировать вмешательство в российские выборы

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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что Вашингтон пытается завуалировать вмешательство в российские выборы, обвиняя в подобном Россию.
В Госдуме заявили о попытках США завуалировать вмешательство в российские выборы
  • РИА Новости

«Обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в выборы в США... выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России», — заявил Пискарёв.

Он подчеркнул, что, в отличие от администрации Соединённых Штатов, российская сторона «всегда предоставляет конкретные доказательства вмешательства в наши выборы».

По его словам, комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и направляет соответствующие материалы в ЦИК, Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру России, а также партнёрам страны по ОДКБ.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о «вмешательстве» России в предстоящие выборы в США.

В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму страны Запада могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России. По его словам, это может выглядеть как провоцирование протестных выступлений. Министр также отметил, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на её внутреннюю политику c помощью широкого «набора инструментов».

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