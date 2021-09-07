Матвиенко обсудила с главой ПАСЕ тему выборов в Госдуму

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов заявила, что обсуждала с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом тему выборов в Госдуму России.

Она заявила, что в ходе беседы с Дамсом «высказала непонимание того, что происходит».

«Мы заметили уже на подступах, ещё не началась выборная кампания, уже начали раздаваться призывы, что выборы будут нелегитимными. Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела нашей страны», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее стало известно, что группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы направит наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную думу в сентябре.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Москва приветствует это решение.