Памфилова прокомментировала решение ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«ЦИК приветствует решение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами. Мы со своей стороны будем максимально открыты, обеспечим все необходимые условия для полноценного наблюдения», — приводит Интерфакс её слова.
Она отметила, что миссия ПАСЕ имеет достаточную квалификацию «для того, чтобы дать объективную оценку того, как будет проходить голосование».
Ранее стало известно, что группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы направит наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную думу в сентябре.