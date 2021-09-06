Памфилова прокомментировала решение ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Москва приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму.

«ЦИК приветствует решение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами. Мы со своей стороны будем максимально открыты, обеспечим все необходимые условия для полноценного наблюдения», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что миссия ПАСЕ имеет достаточную квалификацию «для того, чтобы дать объективную оценку того, как будет проходить голосование».

Ранее стало известно, что группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы направит наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную думу в сентябре.