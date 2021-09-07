В Кремле прокомментировали возможность ужесточения наказания педофилам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ужесточения наказания за преступления, совершённые против детей.
В Кремле прокомментировали возможность ужесточения наказания педофилам
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Нет, никакой работы в администрации президента не ведётся. Свои функции выполняют правоохранительные органы», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

6 сентября в Киселёвске Кемеровской области пропали две десятилетние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Как сообщал Life.ru, последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных лакомств и увёл детей в неизвестном направлении.

Позднее тела школьниц были найдены в заброшенном доме. Подозреваемый в их убийстве задержан.

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