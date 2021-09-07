Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе имел отрицательную характеристику в колонии
«Пестерников отбывал 10-летний срок в исправительной колонии № 44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчина был освобождён из колонии в апреле 2019 года, в отношении него был установлен административный надзор, который он нарушил дважды.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух девочек в Киселёвске был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей.
Две десятилетние школьницы — Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер — пропали 6 сентября. Они не вернулись домой после учёбы.
На следующий день их тела нашли в заброшенном доме.