Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе имел отрицательную характеристику в колонии

Задержанного по подозрению в убийстве двух девочек в Киселёвске Кемеровской области Виктора Пестерникова отрицательно характеризовали в колонии.

«Пестерников отбывал 10-летний срок в исправительной колонии № 44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина был освобождён из колонии в апреле 2019 года, в отношении него был установлен административный надзор, который он нарушил дважды.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух девочек в Киселёвске был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

Две десятилетние школьницы — Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер — пропали 6 сентября. Они не вернулись домой после учёбы.

На следующий день их тела нашли в заброшенном доме.