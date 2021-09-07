ТАСС: подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе судим за сексуальное насилие

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Киселёвске Кемеровской области был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

«Подозреваемый был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Он был приговорен к десяти годам лишения свободы и вышел из колонии по истечении срока», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как пишет Life.ru, подозреваемый сначала отрицал свою причастность к преступлению. По его словам, он просто купил девочкам семечки.

Однако позже, по данным источника, мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц.

Две десятилетние школьницы из города Киселёвска — Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер — пропали 6 сентября. Они не вернулись домой после учёбы.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски. Позднее стало известно, что в одном из заброшенных домов обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски.