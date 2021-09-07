В Москве мобильную версию ЭМК стали использовать в 2,5 раза чаще

В пресс-службе Комплекса социального развития Москвы сообщили, что за последний год жители столицы стали в 2,5 раза чаще пользоваться мобильной версией электронной медицинской карты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Популярность мобильной версии электронной медкарты за год выросла в 2,5 раза — сейчас сотни тысяч москвичей регулярно пользуются ей со своих смартфонов. При этом если год назад медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас — почти каждый второй», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сервис электронной медкарты постоянно развивается. В нём появляются новые разделы и функции.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.