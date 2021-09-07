В Петропавловске-Камчатском построят два больших жилых квартала

В рамках реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Петропавловск-Камчатском планируется построить два жилых квартала площадью до 200 тыс. квадратных метров.

Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Владимир Солодов.

«Мы стали одним из первых регионов, который участвует в программе «Дальневосточный квартал». Уже просчитаны два квартала комплексной застройки, в каждом из которых будет до 100 тыс. квадратных метров жилья. Активно сотрудничаем с нашими институтами развития и строительными, с ДОМ.РФ», — рассказал он.

По словам главы региона, уже подготовлено к подписанию соглашение с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, которое поспособствует проектированию одного из кварталов.

«Договорились, что будем строить арендное жилье, но нового типа, качественное», — отметил Солодов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5—10 лет. Он считает, что те решения, которые были приняты по строительству «Дальневосточного квартала» в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья