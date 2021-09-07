В Петропавловске-Камчатском построят два больших жилых квартала
Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Владимир Солодов.
«Мы стали одним из первых регионов, который участвует в программе «Дальневосточный квартал». Уже просчитаны два квартала комплексной застройки, в каждом из которых будет до 100 тыс. квадратных метров жилья. Активно сотрудничаем с нашими институтами развития и строительными, с ДОМ.РФ», — рассказал он.
По словам главы региона, уже подготовлено к подписанию соглашение с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, которое поспособствует проектированию одного из кварталов.
«Договорились, что будем строить арендное жилье, но нового типа, качественное», — отметил Солодов.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5—10 лет. Он считает, что те решения, которые были приняты по строительству «Дальневосточного квартала» в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья