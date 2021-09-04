Кожемяко: Владивосток может стать миллионником через 5—10 лет

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5—10 лет.

Он отметил, что существует такое понятие, как Владивостокская агломерация.

«Владивосток с Находкой, с Надеждинским районом с перспективами строительства — это уже примерно… 850 тыс. жителей», — приводит ТАСС слова Кожемяко.

По его мнению, те решения, которые были приняты по строительству «Дальневосточного квартала» в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья:«Соответственно, несколько десятков тысяч жителей появятся на этой территории — и вот вам агломерация, вот вам тот же самый миллион (человек. — RT), который будет замкнут в единое экономическое пространство».

«Это небыстрый вопрос: потребуется от пяти до десяти лет для этих шагов», — приводит ТАСС слова Кожемяко.

Он уточнил, что новые микрорайоны будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока.