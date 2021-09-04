Кожемяко: Владивосток может стать миллионником через 5—10 лет
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Он отметил, что существует такое понятие, как Владивостокская агломерация.
«Владивосток с Находкой, с Надеждинским районом с перспективами строительства — это уже примерно… 850 тыс. жителей», — приводит ТАСС слова Кожемяко.
По его мнению, те решения, которые были приняты по строительству «Дальневосточного квартала» в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья:«Соответственно, несколько десятков тысяч жителей появятся на этой территории — и вот вам агломерация, вот вам тот же самый миллион (человек. — RT), который будет замкнут в единое экономическое пространство».
«Это небыстрый вопрос: потребуется от пяти до десяти лет для этих шагов», — приводит ТАСС слова Кожемяко.
Он уточнил, что новые микрорайоны будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока.