Генконсул России в Нью-Йорке рассказал о подготовке к выборам в Госдуму

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По предварительным данным, количество участников голосования на выборах в генконсульстве в Нью-Йорке может достигать 2 тыс. человек.
Генконсул России в Нью-Йорке рассказал о подготовке к выборам в Госдуму
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

Об этом в комментарии ТАСС заявил генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

«Нужно различать голосование на выборах в Государственную думу и на выборах президента. Выборы президента всегда вызывают больший интерес. Обычно участие принимают где-то до 1500—2000 человек», — сказал он.

По словам дипломата, избирательная комиссия в Нью-Йоркском генконсульстве была сформирована вовремя, сотрудники знают о своих обязанностях.

Участок на территории генконсульства будет открыт с 08:00 до 20:00 19 сентября.

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова ранее заявила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

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