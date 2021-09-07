Генконсул России в Нью-Йорке рассказал о подготовке к выборам в Госдуму
- Reuters
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Об этом в комментарии ТАСС заявил генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.
«Нужно различать голосование на выборах в Государственную думу и на выборах президента. Выборы президента всегда вызывают больший интерес. Обычно участие принимают где-то до 1500—2000 человек», — сказал он.
По словам дипломата, избирательная комиссия в Нью-Йоркском генконсульстве была сформирована вовремя, сотрудники знают о своих обязанностях.
Участок на территории генконсульства будет открыт с 08:00 до 20:00 19 сентября.
Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова ранее заявила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.