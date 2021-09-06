В Калининградской области началась вакцинация от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
До 1 декабря предполагается привить не менее 60% населения. Как заявила заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец, вакцинация от гриппа не менее важна, чем от COVID-19.
Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.