В Калининградской области началась вакцинация от гриппа

В муниципалитетах Калининградской области началась вакцинация от гриппа.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

До 1 декабря предполагается привить не менее 60% населения. Как заявила заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец, вакцинация от гриппа не менее важна, чем от COVID-19.

Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.