В WorldSkills Russia рассказали об участии в программе «Содействие занятости»

Генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов рассказал об участии в программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Мы участвуем в этом проекте с точки зрения переподготовки граждан. Это несколько категорий. Первая — люди, которые потеряли работу, или те, кто ищет работу. Это мамочки, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Это люди, которые находятся в возрасте 50+, имеют большой практический опыт и желание учиться», — заявил он в беседе с kp.ru на ВЭФ-2021.

По его словам, WorldSkills — это практическое обучение.

«Мы учим тому, что сейчас самое современное в тех или иных профессиях, начиная от классических рабочих профессий до профессий, связанных с цифровизацией», — пояснил Уразов.

Как отметил эксперт, проектом предусмотрены короткие программы, то есть человек не отрывается от своих привычных дел и получает отличный интенсив.

«Результатом обучения является проверка практических знаний. Это не теоретическая выпускная работа, а практический демонстрационный экзамен. Если вы учитесь, например, на повара, вы готовите блюдо. Если учитесь машинному обучению, то сдаёте в качестве выпускной работы нейросеть, которая, например, должна распознавать лицо вашего кота», — уточнил он.

Уразов добавил, что более 80% прошедших обучение находят новую работу.

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