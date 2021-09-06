Доктор биологических наук высказалась об эффективности масок

Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, высказалась об эффективности масок.

«Сразу скажу: если вы имеете в виду «предмет одежды», который стал популярен в последние полтора года (а это, как правило, кусок обычной материи), то ни о какой защите от вирусов говорить не приходится. Большинство людей выбирают такие маски исходя из цвета и рисунков, а не каких-то биологических показателей. А ещё и носят их неделями без стирки и дезинфекции», — заявила она в беседе с newizv.ru.

По её словам, если говорить о медицинских марлевых одноразовых масках, то они фильтруют только 10% вирусного аэрозоля из-за неплотного прилегания.

Как считает Баранова, свою функцию выполняют респираторы, не оставляющие зазоров от лица.

«Но если совсем не можете купить респиратор, носите медицинскую маску. Потому что это лучше, чем ничего. Но следует контролировать социальную дистанцию с другими людьми и точно не засиживаться в закрытых помещениях с плохой вентиляцией», — добавила эксперт.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.