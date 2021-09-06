В Краснодарском крае выявили 241 случай COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 241 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Армавире и Краснодаре (48 и 27 человек соответственно).

С начала пандемии в крае зарегистрировали 68 429 случаев коронавируса. Выписаны 49 752 жителя, в том числе 74 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 3242 пациента, дома — 10 002.

Ранее Newinform сообщал, что всего в России за сутки зафиксировали 17 856 случаев COVID-19.