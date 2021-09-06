В Краснодарском крае выявили 241 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Краснодарском крае выявили 241 случай коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 241 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Армавире и Краснодаре (48 и 27 человек соответственно).

С начала пандемии в крае зарегистрировали 68 429 случаев коронавируса. Выписаны 49 752 жителя, в том числе 74 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 3242 пациента, дома — 10 002.

Ранее Newinform сообщал, что всего в России за сутки зафиксировали 17 856 случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить