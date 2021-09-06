В Севастополе стартовала кампания вакцинации от гриппа

Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве города заявил о начале кампании вакцинации против гриппа.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день привиты 1038 человек. Из них 204 — дети. Работа идёт, осложнений не зарегистрировано», — заявил Виталий Денисов.

Также в Севастополе продолжается иммунизация от коронавирусной инфекции. На утро 6 сентября вакцинировано более 132 тыс. жителей города. Второй этап вакцинации прошли почти 122 тыс. жителей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.