В «Единой России» прокомментировали начало выплат 15 тысяч рублей военным

Правительство обеспечило решения съезда «Единой России»: военным и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату. Об этом говорится на сайте партии.

«Одинаковая выплата — это социально оправданно и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше», — подчеркнул первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство России оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты в размере 15 тыс. рублей военным.

2 сентября более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную выплату на карту в размере 10 тыс. рублей.