Кабмин готов к началу выплат в 15 тысяч рублей российским военным

Правительство России оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты в 15 тыс. рублей военным.

«Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

6 сентября начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов.

Президент Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов прокомментировал в беседе с Общественной службой новостей указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

По его словам, это хороший жест. Жданов также выразил надежду, что это будет развиваться и в дальнейшем.

Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную выплату на карту в размере 10 тыс. рублей 2 сентября.