Выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября получили 30,2 млн российских пенсионеров
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.
«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30,2 млн наших граждан — в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане», — сказал он.
Ранее в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.
В Минтруде уточнили, что все начисления производятся автоматически.
Отмечается, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счёт, деньги придут до 5 сентября.
Как сообщалось, правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам.