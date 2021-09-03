Выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября получили 30,2 млн российских пенсионеров

Более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную выплату на карту в размере 10 тыс. рублей 2 сентября.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30,2 млн наших граждан — в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане», — сказал он.

Ранее в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

В Минтруде уточнили, что все начисления производятся автоматически.

Отмечается, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счёт, деньги придут до 5 сентября.

Как сообщалось, правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам.