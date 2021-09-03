Выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября получили 30,2 млн российских пенсионеров

Короткая ссылка
Более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную выплату на карту в размере 10 тыс. рублей 2 сентября.
Выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября получили 30,2 млн российских пенсионеров
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30,2 млн наших граждан — в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане», — сказал он.

Ранее в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

В Минтруде уточнили, что все начисления производятся автоматически.

Отмечается, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счёт, деньги придут до 5 сентября.

Как сообщалось, правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить