Мишустин отметил важность цифровизации документооборота

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал к уходу от использования документов в бумажном виде и к их замещению цифровыми.

«Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно», — приводит ТАСС заявление Мишустина, сделанное в рамках его обращения к участникам Всероссийской недели охраны труда.

По его словам, работодателям и работникам следует использовать современные цифровые решения и внедрять дистанционные элементы контроля и надзора.

«Уже вступили в силу и новые положения в сфере специальной оценки условий труда», — отметил премьер-министр, добавив, что это позволит снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.

Ранее Мишустин подчеркнул важность создания благоприятного инвестиционного климата для дальнейшего роста отечественной экономики.