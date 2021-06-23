Мишустин отметил важность создания хорошего инвестклимата для роста экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников Чебоксарского экономического форума, подчеркнул важность создания благоприятного инвестиционного климата для дальнейшего роста отечественной экономики.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов... Важно, что особое внимание в ходе работы форума будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности», — заявил Мишустин.

По словам российского премьера, создание благоприятного инвестклимата, цифровизация и устранение административных барьеров для бизнесменов являются основными условиями для роста отечественной экономики и дальнейшего развития каждого субъекта Российской Федерации, что станет залогом улучшения жизни граждан страны.

Экономический форум «Чувашия. Трансформация», посвящённый цифровой трансформации разных сфер, проходит в Чебоксарах в период с 21 по 24 июня.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин ранее в беседе с RT отметил, что на данный момент цифровизация является обязательным, непременным условием для экономического и социального развития.