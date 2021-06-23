Мишустин отметил важность создания хорошего инвестклимата для роста экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников Чебоксарского экономического форума, подчеркнул важность создания благоприятного инвестиционного климата для дальнейшего роста отечественной экономики.
Мишустин отметил важность создания хорошего инвестклимата для роста экономики
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов... Важно, что особое внимание в ходе работы форума будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности», — заявил Мишустин.

По словам российского премьера, создание благоприятного инвестклимата, цифровизация и устранение административных барьеров для бизнесменов являются основными условиями для роста отечественной экономики и дальнейшего развития каждого субъекта Российской Федерации, что станет залогом улучшения жизни граждан страны.

Экономический форум «Чувашия. Трансформация», посвящённый цифровой трансформации разных сфер, проходит в Чебоксарах в период с 21 по 24 июня.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин ранее в беседе с RT отметил, что на данный момент цифровизация является обязательным, непременным условием для экономического и социального развития.

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