В МИД России призвали россиян воздержаться от поездок в Гвинею

В Министерстве иностранных дел России призвали россиян воздержаться от поездок в Гвинею в связи с осложнением политической обстановки. Также в ведомстве отметили, что россиян, пострадавших в результате захвата власти в стране мятежниками, нет.

«По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности», — говорится в комментарии МИД.

Министерство также рекомендовало гражданам России «воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки».

Кроме того, Москва требует от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфа Конде.

Накануне власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Конде был ими арестован. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить гвинейского президента.