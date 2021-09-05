Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить президента Гвинеи Альфу Конде, который был захвачен военными мятежниками.
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи
  • Reuters

«Я лично очень внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — написал Гутерреш в Twitter.

Ранее сообщалось, что военные повстанцы во главе с полковником Мамади Думбуя задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

В своём обращении к гражданам Гвинеи Думбуя сообщил об аресте президента, роспуске правительства и парламента, закрытии границ, а также об отмене действующей Конституции.

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