Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить президента Гвинеи Альфу Конде, который был захвачен военными мятежниками.

«Я лично очень внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — написал Гутерреш в Twitter.

Ранее сообщалось, что военные повстанцы во главе с полковником Мамади Думбуя задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

В своём обращении к гражданам Гвинеи Думбуя сообщил об аресте президента, роспуске правительства и парламента, закрытии границ, а также об отмене действующей Конституции.