МИД России потребовал немедленно освободить президента Гвинеи

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Москва требует от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде, говорится в заявлении российского МИД.
МИД России потребовал немедленно освободить президента Гвинеи
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности», — отмечается в тексте.

Дипломаты призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и вести дело к мирному урегулированию путём переговоров.

Ранее с аналогичным призывом выступили МИД КНР и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В ходе краткосрочных боестолкновений власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуей. Конде был, предположительно, задержан бунтовщиками.

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