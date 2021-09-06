МИД России потребовал немедленно освободить президента Гвинеи
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«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности», — отмечается в тексте.
Дипломаты призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и вести дело к мирному урегулированию путём переговоров.
Ранее с аналогичным призывом выступили МИД КНР и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В ходе краткосрочных боестолкновений власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуей. Конде был, предположительно, задержан бунтовщиками.