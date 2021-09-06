МИД КНР потребовал немедленно освободить президента Гвинеи

Китайские власти требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай против правительственных переворотов и захвата власти силой. Мы требуем немедленного освобождения президента Конде», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.

В ходе краткосрочных боестолкновений власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуей. Конде был, предположительно, задержан бунтовщиками.

В своём обращении к гражданам Думбуя заявил, что в стране низложено правительство, а Конституция утратила силу. Полковник пояснил, что на госпереворот военных толкнули бедность населения и зашкаливающий уровень коррупции.