В Удмуртии выявили 226 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 6 сентября в Удмуртии выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 23 ребёнка и 48 человек старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Выздоровели 283 человека. Также за сутки зафиксировали десять летальных случаев.

Прошли вакцинацию 336 712 жителей республики.

Тем временем за сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 355 случаев заболевания коронавирусом, пишет newstracker.ru.

107 человек были выписаны после выздоровления.

Число летальных случаев за минувшие 24 часа достигло 21.

Ранее сообщалось, что в России по состоянию на 6 сентября зарегистрировали 17 856 случаев коронавирусной инфекции.