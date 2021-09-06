В Удмуртии выявили 226 новых случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Выздоровели 283 человека. Также за сутки зафиксировали десять летальных случаев.
Прошли вакцинацию 336 712 жителей республики.
Тем временем за сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 355 случаев заболевания коронавирусом, пишет newstracker.ru.
107 человек были выписаны после выздоровления.
Число летальных случаев за минувшие 24 часа достигло 21.
Ранее сообщалось, что в России по состоянию на 6 сентября зарегистрировали 17 856 случаев коронавирусной инфекции.