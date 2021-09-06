В Крыму в пещере Таврида обнаружен череп гигантской гиены
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«Ранее в России был найден только один такой череп — в Забайкалье», — сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.
Ещё двумя уникальными археологическими находками стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.
«Целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8—0,8 млн лет назад)», — сказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.
В июне археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом древнее римское захоронение.
Под Суздалем археологи в ходе нового сезона раскопок нашли 30 неизвестных ранее древних поселений.