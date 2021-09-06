В Крыму в пещере Таврида обнаружен череп гигантской гиены

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Учёные Крымского федерального университета (КФУ) и Российской академии наук (РАН) в Крыму в пещере Таврида обнаружили хорошо сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты. Об этом заявили в пресс-службе КФУ.
В Крыму в пещере Таврида обнаружен череп гигантской гиены
  • © Пресс-служба Крымского федерального университета

«Ранее в России был найден только один такой череп — в Забайкалье», — сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.

Ещё двумя уникальными археологическими находками стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.

«Целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8—0,8 млн лет назад)», — сказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.

В июне археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом древнее римское захоронение.

Под Суздалем археологи в ходе нового сезона раскопок нашли 30 неизвестных ранее древних поселений.

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