Археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом древнее римское захоронение

Экспедиция, которая работает на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, обнаружила там «аллею склепов».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Учёные обнаружили четыре римских погребения, два из которых — детские.

Они насыщены инвентарём. Так, в одном из них было найдено больше десяти стеклянных сосудов–бальзамариев, два краснолаковых кувшина, прясло с веретеном и несколько монет, рассказал руководитель археологических работ СевГУ Виктор Вахонеев.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Москве во время раскопок археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.