Археологи обнаружили 30 средневековых поселений возле Суздаля

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Археологи в ходе нового сезона раскопок нашли 30 неизвестных древних поселений под Суздалем.
Археологи обнаружили 30 средневековых поселений возле Суздаля
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

«Учёные Института археологии РАН начали 20-й сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Института археологии Российской академии наук.

Отмечается, что на сегодняшний день археологи нашли менее половины селений, ранее существовавших в этом регионе.

Суздальское Ополье — плато на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X—XII веках здесь сложилась густая сеть поселений вдали от водных путей.

Ранее сообщалось, что в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.

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