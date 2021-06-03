Археологи обнаружили 30 средневековых поселений возле Суздаля
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«Учёные Института археологии РАН начали 20-й сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Института археологии Российской академии наук.
Отмечается, что на сегодняшний день археологи нашли менее половины селений, ранее существовавших в этом регионе.
Суздальское Ополье — плато на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X—XII веках здесь сложилась густая сеть поселений вдали от водных путей.
Ранее сообщалось, что в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.