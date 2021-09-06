Путин высказался об обсуждении Хабаровского процесса

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Обсуждение итогов Хабаровского процесса, на котором судили бывших военнослужащих японской Квантунской армии, важно для противостояния искажению истории Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», — прочитал послание Путина начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Форум  «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» посвящён Хабаровскому процессу 1949 года.

На данном процессе перед судом предстали 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в создании и использовании бактериологического оружия.

Ранее суд в Псковской области признал преступления войск нацистской Германии, совершённые в годы Великой Отечественной войны на территории региона, геноцидом народов СССР.

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