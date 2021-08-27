Псковский суд признал геноцидом преступления нацистов против народов СССР

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Суд в Псковской области признал преступления войск нацистской Германии, совершённые в годы Великой Отечественной войны на территории региона, геноцидом народов СССР.
Псковский суд признал геноцидом преступления нацистов против народов СССР
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«Суд решил… признать установленными вновь выявленные преступления, совершённые нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», — приводит ТАСС слова судьи Псковского областного суда Анатолия Овчинникова.

Он отметил, что в период с июля 1941 по август 1944 года на территории Псковской области были преднамеренно убиты более 75 тыс. мирных советских граждан, а также более 377 тыс. военнопленных.

В марте Следственный комитет решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин призвал выработать единые позиции признания и закрепления факта геноцида советского народа.

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