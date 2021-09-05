В Москве грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе
- РИА Новости
Об этом сообщил московский Департамент транспорта в своём Telegram-канале.
«На Митинской улице в районе дома 26 на пешеходном переходе грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. На месте работают оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение не затруднено.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.