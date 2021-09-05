В Москве грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе

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Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на Митинской улице в Москве.
В Москве грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщил московский Департамент транспорта в своём Telegram-канале.

«На Митинской улице в районе дома 26 на пешеходном переходе грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. На месте работают оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение не затруднено.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.

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