В Казани водитель иномарки сбил полицейского

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.

«По предварительным данным, инспектор пытался остановить автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, однако злоумышленник не подчинился законным требованиям представителя власти и продолжил движение, причинив вред здоровью сотрудника полиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В июне сообщалось, что житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.