В Казани водитель иномарки сбил полицейского
- РИА Новости
«По предварительным данным, инспектор пытался остановить автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, однако злоумышленник не подчинился законным требованиям представителя власти и продолжил движение, причинив вред здоровью сотрудника полиции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
«В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
В июне сообщалось, что житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.