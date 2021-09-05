В Казани водитель иномарки сбил полицейского

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В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.
В Казани водитель иномарки сбил полицейского
  • РИА Новости

«По предварительным данным, инспектор пытался остановить автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, однако злоумышленник не подчинился законным требованиям представителя власти и продолжил движение, причинив вред здоровью сотрудника полиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). 

«В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В июне сообщалось, что житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.

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