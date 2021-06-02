В ХМАО сбивший полицейского пьяный водитель получил условный срок

Житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по ХМАО.

«В ответ на требование сотрудника полиции об остановке злоумышленник ускорил движение и направил автомобиль на представителя власти, совершив на него наезд. Несмотря на то что сотрудник полиции ухватился за детали автомобиля и остался на капоте, мужчина продолжил движение на высокой скорости на протяжении более 1 км», — говорится в сообщении.

В следкоме добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После остановки он оказал сопротивление и нанёс удары полицейскому. К тому же мужчина ранее был лишён права управлять автомобилем.

Суд вынес ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прошла акция «Без штрафов за рулём».