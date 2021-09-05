В центре Москвы прошла протестная акция у офиса КПРФ

У входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы прошла протестная акция Союза коммунистической молодёжи.

Утром 3 сентября у офиса партии высыпали кукол и выставили транспарант, на котором написано: «Педофилы в рядах КПРФ! Развлекайтесь с куклами, а не с детьми».

«В этом году КПРФ объявила курс на омоложение партии, но «зюгановцы» пошли каким-то очень извращённым путём. Не проходит и недели, чтобы в СМИ не появилась очередная шокирующая информация о педофильских скандалах внутри КПРФ», — заявила активистка.

Ранее на этой неделе лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков выступил с инициативой о пожизненном запрете гражданам, имеющим судимость за действия сексуального характера с несовершеннолетними, выдвигаться на выборы депутатов законодательных собраний.

Основанием для инициативы стали участившиеся скандалы с участием представителей политических партий.

«Из регионов периодически поступают возмущённые обращения по поводу политиков-педофилов разного уровня. Что удивительно, особенно много информации о представителях КПРФ», — написал Цветков.

Он упомянул депутата из Омской области Алексея Анищенко, которому недавно было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии.

А также напомнил о депутате гордумы Волгограда Юрии Бабкине, который в 2010 году был признан виновным в совершении развратных действий в отношении детей в возрасте от восьми до 16 лет. Кроме того, речь идёт об Андрее Дряблове из Коми, который, как отмечает Цветков, ранее был судим по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Кроме того, как пояснил в своём посте Цветков, кандидат в депутаты от КПРФ в искитимский совет Артём Фролов имел судимости по такой статье, как «Кража», а также ранее обвинялся в отношениях интимного характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По словам Цветкова, депутатам часто удаётся скрывать подобные судимости, что способствует формированию «своего рода педофильского лобби».

В начале июля у офиса партии также прошла акция Союза коммунистической молодёжи.

Тогда активисты собрались в форме санитаров и медсестёр с носилками. Они пришли забрать «пациента Геннадия Зюганова, чтобы вынести его наконец из партии».