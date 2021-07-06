В центре Москвы проходит акция у офиса КПРФ

У входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы проходит акция Союза коммунистической молодёжи.

Активисты собрались в форме санитаров и медсестёр с носилками. Они пришли забрать «пациента Геннадия Зюганова, чтобы вынести его наконец из партии».

Кроме того, сообщается, что «санитары с медсёстрами» пристегнули себя наручниками к забору офиса ЦК КПРФ.

Как отмечается, среди их требований — «очистить партию от немощных людей».

Также они говорят о необходимости дать дорогу молодым, а партии «шанс на исцеление».

Как отметил в разговоре с RT секретарь по идеологии Союза коммунистической молодёжи Дмитрий Чёрный, генеральная линия акции — «общее разочарование прогрессивно мыслящей левой молодёжи в партии под названием «КПРФ».

«Название сильно закавыченное, там коммунистического вообще ничего не осталось. Абсурд и закостенелость некоммунистической, а капиталистической партии, которая фактически занимается оправданием всего социального регресса, который у нас с 1991 года наблюдается в стране… Смысл именно в том, что левая молодёжь показывает, что это совершенно тупиковый путь, то есть этот путь существует у других партий, но почему это должно называться Коммунистической партией и ходить под красными знамёнами, то есть уже тот уровень абсурда, который может быть проявлен, подчёркнут, выставлен в ярком свете и современным искусством», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, это партия, «адаптирующая население, в основном пожилое, к капитализму».

«Молодёжь радикально против этого, та, которая ещё может критически мыслить, та, которая тянется к марксизму-ленинизму и никоим образом к этой самой «зюгановщине», — заключил Чёрный.