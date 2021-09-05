Автоэксперт высказался по поводу штрафов за дополнительные динамики в машине

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину.
Автоэксперт высказался по поводу штрафов за дополнительные динамики в машине
  • РИА Новости

Как отмечается, водителей будут штрафовать только в том случае, если установленная аудиосистема не соответствует положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

«Никакого смысла нет. Во-первых, сотрудник ГИБДД — не специалист, который может это определить. Во-вторых, с точки зрения безопасности никакого влияния это не оказывает. С точки зрения шумовых эффектов можно рассматривать как вопрос хулиганства или агрессивного вождения», — считает автоэксперт.

По его мнению, данная мера — «это скорее некий «пугач», «навроде пистолета, но не стреляет».

«Не вижу в этом особого смысла… Понятно, что люди разъезжают по двору, громко слушают музыку, но для этого не нужно обладать чем-то из ряда вон выходящим… В целом «раскачать двор» можно и с помощью заводского сабвуфера…Но это вопрос этики, а не безопасности. Эта мера никакого влияния не окажет», — заключил Канаев.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука.

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